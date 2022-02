Nielegalne składowisko przeterminowanej żywności w Bytowie! Właścicielowi terenu grozi do miliona złotych kary

Nielegalne składowisko odpadów w Bytowie

Na miejscu przeprowadzono m.in. oględziny terenu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego, które jednoznacznie potwierdziły, że pod wskazanym przez zgłaszającego adresem przedsiębiorca zmagazynował ok. 400 beczek. Były to beczki z tworzywa sztucznego o pojemności 150 litrów oraz stalowe o pojemności 200 litrów, w których znajdowały się produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia.

Sprawcy grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 1 mln zł, ze względu na brak uregulowań formalnoprawnych w zakresie gospodarowania odpadami.