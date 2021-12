Niebezpieczne składowiska odpadów w regionie. Ich utylizacja kosztuje miliony. Kto stoi za ich podrzucaniem? Jakub Cyrzan

Pół miliona złotych - właśnie tyle kosztowała gminę Kolbudy utylizacja niebezpiecznych odpadów na jednej z posesji w sołectwie Buszkowy. To nie pierwszy raz w tym roku, gdy samorząd musi podjąć się tego typu zadania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi już prokuratura. Właściciel, który wydzierżawił teren fikcyjnej firmie „nic nie wie”. Gmina, odgórnie zmuszona do opłacenia kosztów utylizacji, ma w tej sprawie związane ręce. Tego typu problemy coraz częściej trapią samorządowców z całego województwa. Tymczasem na terenie sołectwa znów pojawiły się szkodliwe odpady. Kto odpowiada za ich podrzucanie? Czy mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą?