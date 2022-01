Nie żyje Gaspard Ulliel. Francuski aktor miał 37 lat

Gaspard Ulliel urodził się 25 listopada 1984 roku w Boulogne-Billancourt. W 2004 roku za rolę w filmie "Bardzo długie zaręczyny" wyróżniony został nagrodą Cezara w kategorii najbardziej obiecującego aktora.

Marka Chanel wybrała go jako twarz Bleu de Chanel, do której film wyreżyserował Martin Scorsese. W filmie "To tylko koniec świata" zdobył swojego drugiego Cezara, tym razem w kategorii najlepszego aktora.

Fani Gasparda Ulliela będą mieli okazję zobaczyć go jeszcze w jednej produkcji. Mowa o serialu Marvel Cinematic Universe "Moon Knight", w którym aktor wcielił się w rolę Antona Mogarta (Midnight Mana).