Nie tylko Dorota Szelągowska i Adam Sztaba. Te gwiazdy także unieważniły ślub kościelny

Dorota Szelągowska i Adam Sztaba, zanim zostali małżeństwem, przez 11 lat byli w nieformalnym związku. 30 maja 2013 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Prawie dwa lata po ślubie się rozwiedli. Potem byli małżonkowie postanowili unieważnić ślub kościelny. Gdy to stało się faktem, Sztaba tak skomentował to na łamach prasy.

Nie wyobrażam sobie żyć do końca życia i nie móc z tych sakramentów skorzystać. To jest część bycia człowiekiem wierzącym i katolikiem i taka była decyzja. Trwało to oczywiście chwilę, bo takie procesy potwierdzenia nieważności trwają latami, więc musiałem chwile poczekać, ale najważniejsze, że się udało i dziś mogę cieszyć się tym, co dla mnie najważniejsze.