Nie musisz odwiedzać ZUS osobiście. Skorzystaj e-wizyty Maja Czech

e-wizyta Przemyslaw Swiderski

E-wizyta to wideorozmowa, która umożliwia załatwienie większości spraw bez wychodzenia z domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził to rozwiązanie w październiku 2020 roku. W ten sposób klienci mogą załatwić sprawy dotyczące emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy, czy potwierdzeniem profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Sprawdź, co zyskasz dzięki e-wizytom.