Nie ma grzybów w pomorskich lasach! Lasy świecą pustkami - tak wygląda sezon na grzyby na Pomorzu. Kiedy będzie można wybrać się na grzyby?

- Na razie w kaszubskich lasach nie ma grzybów – mówi Zdobysław Czarnowski, Leśnictwo Podrąbiona, Nadleśnictwo Kościerzyna . - Póki co jeszcze nic nie spotkałem. Myślę, że może w weekend lub zaraz po weekendzie coś się zacznie pokazywać.

Nie ma co liczyć na kosze wypełnione po brzegi grzybami. Deszcz, który pojawił się w wielu miejscach na Pomorzu, napawa optymizmem. Zdaniem znawców, jeśli nadal będzie padać, w lasach wreszcie pojawią się grzyby.

- Obecnie w naszych lasach nie ma właściwie żadnych grzybów – dowiedzieliśmy się w skupie runa leśnego w Wąglikowicach. - Sporadycznie można znaleźć kurki. Jeśli będzie padać przez tydzień czy dwa, to jest szansa, że sytuacja się zmieni. W ubiegłym roku spory wysyp podgrzybków był w październiku. Niestety, tegoroczna pogoda jak dotąd nie sprzyja grzybobraniu. Przed rokiem było zdecydowanie lepiej.

Udało Ci się jednak coś zebrać? Przyślij do nas zdjęcia na adres internet@dziennikbaltycki.pl

- Na tę chwilę jeszcze nie ma nic pewnego – mówi Zdobysław Czarnowski. - Początek wakacji to piękny wysyp kurki, jednak sierpniowa susza mocno namieszała. Jeżeli taka pogoda jak teraz się utrzyma, to na pewno jeszcze nacieszymy się grzybami.

Niestety, powodów do zadowolenia nie mają też osoby, które dorabiają zbierając grzyby.

- Czekam na rozpoczęcie sezonu – mówi Jan z Kościerzyny, emeryt. - Mam swoje miejsca w okolicach Kościerzyny, które jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Sprzedaję grzyby znajomym i rodzinie, zawsze wpadnie trochę pieniędzy. Dla mnie to sama przyjemność wybrać się do lasu. Niestety, ciężko przewidzieć, czy będzie wysyp grzybów czy wręcz przeciwnie. Różnie z tym bywa. Na razie nie pozostaje nic innego jak czekać.

Jakie grzyby należy zbierać? Krótki poradnik

Przypomnijmy, że należy zbierać tylko dobrze znane gatunki grzybów pamiętając, że wiele grzybów trujących jest bardzo podobnych do jadalnych i tylko dobra znajomość cech botanicznych pozwala uniknąć tragicznej pomyłki.

Co więcej, zbierać tylko zdrowe i dobrze wyrośnięte grzyby, do przewiewnych koszy, nigdy do plastikowych torebek, gdyż ulegają zaparzeniu i powstają w nich substancje trujące. Trzeba unikać podawania potraw z grzybów dzieciom i osobom starszym.