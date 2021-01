Nie lada gratka dla fanów Cyberpunka. Monety z motywem z Night City rozchodzą się w okamgnieniu

Pod koniec zeszłego roku świat oszalał na punkcie najdroższej polskiej gry komputerowej Cyberpunk 2077. Za tytuł odpowiada polskie studio CD PROJEKT RED, które światową sławę zyskało dzięki serii gier Wiedźmin, a zwłaszcza jej trzeciej części - Wiedźmin 3: Dziki Gon. W samej przedsprzedaży udało się im sprzedać aż osiem milionów kopii. W dniu premiery Cyberpunk 2077 został okrzyknięty najszybciej sprzedająca się gra na PC w historii. Niestety, ze względu na jakość wersji na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One wywołał niemałe kontrowersje i zebrał sporo negatywnych opinii.

Cyberpunk 2077

Wraz z premierą gry Internet zalały rzeczy z logiem Cyberpunka: koszulki, komiksy, czapki, albumy, napoje. Futurystyczna wizja przyszłości została także przeniesiona na monetę, która świeci w ciemności. Już niebawem do obiegu trafią numizmaty wydane przez Mennicę Gdańską. Gdańska firma przygotowała dla nas pierwszą z serii planowanych 6 monet o nazwie "The Punk Universe". Na swoim koncie ma już monety z motywami z Wiedźmina. Rok temu wypuściła na rynek dwuuncjowy "Miecz Przeznaczenia". Druga po Ostatnim Życzeniu moneta z serii Wiedźmin została wybita w liczbie 2000 sztuk (moneta kilogramowa – 200 sztuk). Te monety to doskonała inwestycja dla wszystkich fanów science-fiction, graczy, ale również dla osób, które z powodzeniem chcą ulokować swoje finanse. Jak informuje pracownica Mennicy - "z uwagi na niski nakład oraz międzynarodowy temat, już została sprzedana ponad połowa monet".