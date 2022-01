Nie covidowi pacjenci będą musieli poczekać. Rozmowa z dr Andrzejem Zapaśnikiem

Lawinowo rośnie liczba zakażonych wariantem Omikron. Po weekendzie zarejestrowano ich nieco mniej niż w piątek, gdy liczba zakażeń była rekordowa bo przekroczyła 40 tys. ale też sięgnęła 300 ts. Pomorskie z 2285 zakażeniami po sobocie i niedzieli zajmuje pod tym względem piąte miejsce w kraju po województwie; mazowieckim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim. Czy ten wzrost zakażeń widać już w Pana przychodni?

Jak najbardziej widać. Po weekendzie mam na liście 73 nowe osoby zakażone. Średnio dziennie przybywa 25 osób zakażonych i tak jest od czterech dni. Są wśród nich tylko 4 osoby 60 plus, w stosunku do których będziemy mieli teraz dodatkowe obowiązki. Jestem szczęściarzem bo koledzy z innych przychodni POZ mają blisko połowę takich pacjentów 60 plus Warto tu dodać, że w 10 tysięcznej populacji nad którą nasza przychodnia sprawuje opiekę 80 proc. osób jest zaszczepionych.