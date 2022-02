Nie chciałbym emocjonować się barażowym meczem Polaków w Moskwie. Nie podczas rozpoczętej przez putinowską Rosję agresji na Ukrainę

Nie mam stereotypowego myślenia o innych nacjach. Nie dzielę ludzi ze względu na ich narodowość. Zbiorowe karanie za wybryki jednostek, wąskich grup jest moim zdaniem kiepskim rozwiązaniem. Nie czuję więc w Rosjanach wrogów. Uciekam od tej ślepej uliczki, w którą część ludzi zmierza. W moim pojmowaniu świata, ludzie dzielą się na złych i dobrych. Po prostu. Bez podziału na to, w jakim miejscu się wychowali. Chociaż jest jedno "ale". To "ale" to podana przez chorych ludzi informacja, którą karmią inne spaczone mózgi. W Rosji za polityczny bełkot odpowiada Władimir Putin i jego przyboczna świta. Wychowany przez KGB oficer chciałby chyba powrotu na mapy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. To chciejstwo właśnie realizuje, nie bacząc na innych.

Nie czuję w Rosjanach wrogów, ponieważ jestem z pokolenia, które nie musiało się sprawdzać w najtrudniejszych warunkach. To moja babcia z dziadkiem musieli przeżywać pod Grodnem fale zbrodniczych armii hitlerowskich Niemiec, a później komunistycznej ZSRR. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nie umiem wizualizować sobie marszu w otoczeniu uzbrojonych w karabiny żołnierzy, strzelania do wyciągniętych z domów mieszkańców wsi. Pamiętam, że babcia opowiadała, że z dwojga złego woleli Niemców, którzy byli przewidywalni i na swój sposób uporządkowani. Stawiam w tej historii grubą kreskę. Wojna jest zawsze taka sama. Nie ma w niej miejsca na człowieczeństwo.