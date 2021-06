Nawet Robertowi Lewandowskiemu zdarza się spudłować. Zobaczcie wyjątkowo niefortunne zagranie kapitana naszej kadry Rafał Rusiecki

Robert Lewandowski podczas treningu na stadionie w Gdańsku Karolina Misztal

Do Euro 2020 reprezentacja Polski przygotowuje się na stadionie w Gdańsku. I to właśnie podczas otwartego treningu naszej drużyny narodowej doszło do sytuacji, która stała się hitem internetu. Robert Lewandowski próbował strzału z daleka, ale piłka poszybowała ponad bramką i trafiła... w telefon jednego z członków sztabu reprezentacji.