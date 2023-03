Nawet maluszki uczciły pamięć o żołnierzach wyklętych w Biegu Tropem Wilczym w Borzytuchomiu | ZDJĘCIA, WIDEO

Najważniejsze w Biegu i Marszu Tropem Wilczym jest pamięć o żołnierzach wyklętych. Przypominał o tym wójt Borzytuchomia Witold Cyba.

- W tej wielkiej i pięknej miejscowość o tradycjach patriotycznych hołdujemy tradycjom. Widzimy wielkość i niezłomność żołnierzy wyklętych. Jestem historykiem. To moja pasja. Historia ma swój piedestał i niebyt. Żołnierze wyklęci są na jej piedestale. Trzeba to pielęgnować, szanować, utrwalać ich poświęcenie. Ludzi którzy żyją, zwłaszcza bohaterowie, których wspominamy. Trzeba to robić, jak najdłużej i jak najczęściej. Doczekali swojej chwały. Jest ich około 20 tysięcy i wielu jeszcze do odkrycia. Całe sztaby historyków nad tym pracują, żeby przywrócić ich pamięci – powiedział nam Witold Cyba.