Nauczyciele do piór! VII edycja Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli

Kaszubska truskawka pojawi się w sprzedaży z niewielkim opóźnieniem. Pierwsze zbiory około 20 czerwca. Ile można będzie zarobić

Zbiory kaszubskich truskawek rozpoczną się w tym roku z opóźnieniem. Wszystko za sprawą zimnego maja i braku słońca. Jest też pozytywna informacja - plantatorzy nie muszą pól podlewać, natura dba o to w wystarczającym stopniu. Ten rok może się też okazać korzystny dla kaszubskich plantatorów pod względem finansowym, co wcale nie oznacza, że powody do radości będą mieć konsumenci tych pysznych owoców.