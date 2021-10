Narodowa Orkiestra Dęta wystąpi w Gdańsku! Koncert w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

Klasyka w nowych brzmieniach

W pierwszą symfoniczną trasę koncertową wyruszyła Narodowa Orkiestra Dęta. W jej trakcie zaprezentuje dzieła muzyki klasycznej w nowatorskiej aranżacji na aerofony. Usłyszymy między innymi niemal zupełnie nieznaną w Polsce Uwerturę pittsburską Krzysztofa Pendereckiego

Zagraj mi to, co znam tak, żebym poczuł, że słyszę to pierwszy raz! – to marzenie niejednego melomana ma szansę spełnić się już w październiku 2021 roku. Wszystko dzięki wyjątkowej i jedynej w Polsce filharmonii dętej. Jest nią Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie, powołana do życia w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej.