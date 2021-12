Napad na sędziego z Miastka. Dwie osoby aresztowane. Grozi im dożywocie

Napad na sędziego z Miastka. Dwie osoby aresztowane

Piotr C. to 36-letni mieszkaniec Białego Boru, który w ostatnim czasie został przez sędziego z Miastka nieprawomocnie skazany na trzy lata więzienia m.in. za popełnienie przestępstwa na tle seksualnym. Radosław S. z kolei to 44-letni mieszkaniec Białego Boru.

Obaj są podejrzani o dokonanie zamachu na życie sędziego z Miastka. Dlatego też Sąd Okręgowy w Słupsku nie miał wątpliwości, rozpatrując wniosek o tymczasowe aresztowanie. Obaj spędzą tam najbliższy miesiąc.

- Piotrowi C. został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu w wielkim rozmiarach. Natomiast drugiej Radosławowi S. zarzuty pomocnictwa do powyżej wskazanych przestępstw przypisywanych Piotrowi C. - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk.

- Obaj mężczyźni przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, a następnie złożyli wyjaśnienia, w których zaprzeczali swojemu udziałowi w zamachu na życie i mienie sędziego – relacjonuje Wnuk i dodaje, że do zatrzymań podejrzanych doszło już w poniedziałek (20 grudnia 2021 r.), przy czym zatrzymania możliwe były dzięki intensywnym działaniom bytowskiej policji wespół z policjantami z komendy wojewódzkiej.