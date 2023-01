Najtańsze mieszkania na rynku wtórnym. Co w styczniu 2023 r. można kupić w Malborku za cenę do 200 tys. zł? Aktualne oferty z OtoDom.pl

Najtańsze mieszkania w Malborku. Co można kupić do 200 tys. zł?

Być może trzeba po prostu szukać atrakcyjnych okazji i… nie wybrzydzać? To obniżenie wymagań kupujących ma uzasadnioną przyczynę. Wszystko przez trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Banki tak wyliczają zdolność kredytową klientów, że szczęśliwców, którzy ostatecznie podpisują umowy kredytowe jest dużo mniej. Do tego przyznane dofinansowanie może nie być duże.

Co aktualnie można kupić do 200 tys. zł w Malborku? Większość ofert w tym przedziale cenowym to mieszkania w starym budownictwie. To na pewno propozycje dla tych, którzy lubią pomieszczenia z duszą. Może czasem i skrzypnie tam podłoga, ale za to można cieszyć się z dużego okna w łazience albo do dyspozycji jest nieduży ogródek tuż przy budynku. Wiadomo, coś za coś.

Warto pamiętać, że często nie są to lokale gotowe do zamieszkania. Potrzebne są więc dodatkowe nakłady na remont.