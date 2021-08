Najstarsze kluby piłkarskie w Europie. Niektóre nie przetrwały próby czasu, a inne wciąż pielęgnują piękne tradycje ZDJĘCIA

Najstarsze kluby piłkarskie w Europy

Z Zachodu na Wschód - tak w dużym skrócie można opisać kolejność zakładania i rozwijania się klubów piłkarskich w Europie. Za kolebkę futbolu uznaje się Anglię, gdzie jesienią 1857 roku powołano do życia Sheffield F.C. Co ciekawe, to klub, który nadal funkcjonuje, chociaż na amatorskim poziomie, a jednym z jego przydomków jest "The Ancients", czyli.... Starożytni.

W różnych częściach Europy kluby sportowe, a w szczególności piłkarskie, rozwijały się w różnym tempie. Te pierwsze często były wielosekcyjne, a piłka nożna pojawiała się w nich w momencie, kiedy dyscyplina zaczynała zyskiwać na popularności. Część klubów kojarzonych z futbolem nastawionych było w pierwszych latach na ogólną pracę nad kondycją fizyczną, taką jak lekkoatletyka czy rugby.

Część z najstarszych klubów nie przetrwało próby czasu. Część, tak jak w przypadku Lechii Lwów, zniknęła ze sportowej mapy na skutek II wojny światowej. Wiele jednak poradziło sobie i dzięki wsparciu kolejnych pokoleń ludzi sportu rozwijają się po dziś dzień. Nie brakuje także i takich, które w swoich krajach znajdują się w najwyższych ligach.