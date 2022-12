Najlepsze memy po meczu Argentyna - Francja. Internauci zdecydowanie dopisali. "Francuzi dlaczego atakujecie, macie pewne wicemistrzostwo"

To był jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, finał w historii mundiali. Argentyna prowadziła po pierwszej połowie 2:0. Ten wynik utrzymywał się do 80 minuty i wydawało się, że to będzie finał bez historii. I w tym momencie zaczęły się fantastyczne i niesamowite emocje! Francja błyskawicznie strzeliła dwa gole i wyrównała stan rywalizacji. W dogrywce ponownie Argentyna objęła prowadzenie, ale tuż przed końcem obrońcy tytułu znowu się uratowali i doprowadzili do rzutów karnych. A w nich lepsza okazała się Argentyna.