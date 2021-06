Najciekawsze trasy rowerowe na Pomorzu. Idealne miejsca na weekendową wycieczkę na świeżym powietrzu. Tu warto się udać na wypad za miasto! Sandra Janikowska

Najlepsze trasy rowerowe w województwie pomorskim. Oto nasze TOP 10! Tu warto udać się na wycieczkę na łonie natury!

Pomorze to region znany ze złocistych plaż, obszernej oferty wydarzeń rozrywkowych i atrakcji turystycznych. Jeśli zamiast zwiedzania muzeów wolicie odpocząć na łonie natury - mamy coś dla Was! Na terenie województwa pomorskiego znajduje się kilkadziesiąt tras rowerowych - niektóre rozciągają się na kilka kilometrów, a inne - na kilkadziesiąt. Ze względu na nadchodzące wakacje i urlopy, postanowiliśmy przygotować listę najpiękniejszych, najciekawszych i niekiedy najdłuższych szlaków rowerowych w Pomorskiem. Jedno jest pewne: każdy zapalony rowerzysta znajdzie tutaj coś dla siebie. A wszystko to w otoczeniu natury i z dala od miejskiego zgiełku!