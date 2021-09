Najbogatsze samorządy na Pomorzu. "Wspólnota" opublikowała najnowszy ranking! Na czele Trójmiasto, a reszta?

Puck przebojem wpada do czołówki ogólnopolskiego rankingu i zyskuje tytuł najzamożniejszego miasta powiatowego Pomorza za 2020 rok. Spory skok w zestawieniu tygodnika „Wspólnota” zanotowały również Chojnice. - Ogólna sytuacja finansowa samorządów nie wygląda jednak optymistycznie - komentują jego autorzy Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Najnowszy ranking zamożności samorządów przygotowany przez „Wspólnotę” na Pomorzu najcieplej został przyjęty w Pucku oraz Chojnicach. To właśnie miasto znad Zatoki Puckiej i wiejska gmina z powiatu chojnickiego na swoim koncie mają najbardziej spektakularne awanse do ścisłej krajowej czołówki. Puck, który w 2019 roku zamykał pierwszą 50, teraz jest 9. Ale to nie Puck, a Chojnice są sprawcami największego pomorskiego progresu. Miejscowość ta dokonała jeszcze większego postępu niż powiatowe miasto z północy regionu, wspinając się o 123. pozycje - ze 130 lokaty na 7. Tym samym Chojnice podtrzymują dwuletnią passę ogromnych postępów w zestawieniu zamożności na mieszkańca. Przed dwoma laty, w 2019 roku wieś klasyfikowano na stosunkowo odległym 417 miejscu i w ciągu roku udało się je poprawić aż o 287 miejsc.