Nagrały wideo, jak znęcają się nad kotem! Wulgaryzmy, agresja i wrzucenie zwierzęcia do wody. Wideo krąży w sieci, a policja szuka sprawców

Wstrząsające wideo w sieci! Nagrały, jak znęcają się nad kotem

- Oczywiście idzie go do wody wpier...ć - komentuje nagrywająca zdarzenie. W tym momencie druga z nastolatek kieruje na nią swój telefon. To spotyka się z agresywną reakcją dziewczyny rejestrującej całość. - Nie nagrywaj mnie, ty ku..o! - słychać dziewczęcy głos w tle.

-Tamte koty, je..e sukinsyny tam zostały! - mówi najmłodsza z dziewczynek, po czym krzykiem straszy trzymanego na rękach kota.

- Weź, bo on się jej boi i zaraz spier...i, wiecie, no... - słychać głos nagrywającej. Zwraca się trochę do koleżanki, a trochę do osób, które zapewne mają być odbiorcami wideo. - Tutaj będzie zaraz taka piękna kałuża...

- I cię tam wrzucimy, kocie!- krzyczy najmłodsza, podnosi kota do góry a potem zaczyna nim potrząsać.

- Ona ma padaczkę...zobaczcie co ona z tym kotem robi! A ty mnie ku..a nie nagrywaj lafiryndo głupia! - dziewczyna rejestrująca całość zwraca się do koleżanki po raz kolejny próbującej ją nagrać. Dziewczyny zatrzymują się przy przydrożnym rowie z wodą. - O tu jest ta piękna kałuża...A teraz patrzcie.

-Uważaj, żeby kamieni nie było- mówi nagrywana przez koleżankę starsza z dziewcząt, a najmłodsza staje przy kałuży, krzyczy: "patrzcie na mnie", po czym rzuca kotem jak kamieniem do wody. Tu wideo się urywa.

