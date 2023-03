Na warsztatach w sztumskim zamku dzieci uczą się unikalnej techniki wielkanocnego zdobienia jajek | ZDJĘCIA

Rekordowe warsztaty w Sztumie

- Zajęcia są podzielone na dwie części. W pierwszej jest krótki wstęp historyczny, zawierający wiele ciekawostek dotyczących pisanek. W drugiej są już zajęcia warsztatowe, czyli to na co dzieci najbardziej czekają. Naszą misją jest jednak edukacja, więc nie chcemy ograniczać się wyłącznie do zajęć praktycznych - tłumaczy Agnieszka Skrobisz, asystent muzealny Zamku w Sztumie, dodając: - Pisanki są nieodłącznie związane z tradycją Wielkanocną, każdy z nas wie, czym jest pisanka, każdy z nas jakąś wykonał, ale nie techniką jaką proponujemy. Technika batikowa, choć tradycyjna, nie jest obecnie specjalnie popularna.

Takiej popularności zajęć nikt spośród pracowników Zamku w Sztumie (przypomnijmy - jest to oddział Muzeum Zamkowego w Malborku) nikt się nie spodziewał. W ciągu dwóch dni od ogłoszenia zapisów, na warsztaty wielkanocne zgłosiło się aż 550 dzieci. To rekordowa liczba, a przecież sztumska placówka słynie z organizacji wielu atrakcyjnych akcji. Oczywiście wystawy w zamku zwiedza liczniejsze grono, ale i czas ich ekspozycji jest o wiele dłuższy. Warsztaty wielkanocne potrwają kilkanaście dni - zakończą się w Wielką Środę.

Na czym polega technika batikowa? Tak udekorujesz pisanki

Na czym polega? Jest to naprzemienne nanoszenie na jajko roztopionego wosku pszczelego i zanurzanie go w kolejnych farbach - zaczynając od najjaśniejszych odcieni. Efekt takich zabiegów jest znakomity (do tego jeszcze wrócimy), a sprzęt potrzebny do wykonania dzieła jest dość prosty.