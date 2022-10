Na targowisku w Wejherowie stanął pierwszy w mieście "bank słoików". Samoobsługowy regał ma służyć mieszkańcom do wymiany | ZDJĘCIA

Bank słoików na targowisku przy ul. Rzeźnickiej w Wejherowie

- Już od jakiegoś czasu staramy się zachęcić mieszkańców do zmiany stylu życia na bardziej ekologiczny, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Jak widzimy ta kultura niewyrzucania i niemarnowania przyjmuje się w Wejherowie. Powstają kolejne miejsca, w których możemy zostawić niepotrzebne nam rzeczy, by ktoś miał szansę wykorzystać je ponownie. W ten sposób każdy z nas niewielkim kosztem może żyć bardziej ekologicznie i zadbać o planetę.

Samoobsługowy regał, który został zbudowany z materiałów z odzysku, ma służyć mieszkańcom do wymiany słoików. Każdy może teraz przynosić zalegające w szafach i piwnicach puste słoiki, ale też brać je na własne potrzeby.

- Słoiki nie powinny trafiać do kosza. Zamiast wyrzucać nadmiar lub kupować nowe, warto przynieść je do banku słoików, a z pewnością znajdą się osoby, które chętnie je przyjmą - zachęcają urzędnicy z UM Wejherowo.

Warto przypomnieć, że na wejherowskim cmentarzu komunalnym stoi już podobny regał, który cieszy sporym powodzeniem wśród osób odwiedzających to miejsce. Służy on do wymiany zniczów.