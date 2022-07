Na rynku coraz więcej gotowych mieszkań i apartamentów od deweloperów. W ten weekend można obejrzeć osiedle Gdańska w Brzeźnie

Lokalizacja to najmocniejszy punkt tej inwestycji. Brzeźno od dekad cieszy się zainteresowaniem poszukujących mieszkań, zaś w ostatnich latach zyskało jeszcze z dwóch powodów. Po pierwsze wybiera je wielu inwestoró, szukających nieruchomości w celach komercyjnych. Jednak nie bez znaczenia jest również fakt, że dzielnica z roku na rok pięknieje i wraca do czasów dawnej świetności.

Już w XIX wieku zaczął rozwijać się tutaj nadmorski kurort. Szeroka, piaszczysta plaża, molo, z którego można podziwiać widoki na wybrzeże oraz bujna zieleń to charakterystyczne elementy tutejszego krajobrazu. Invest Komfort postanowił jednak zrealizować swoją kolejną inwestycję nie w pobliżu plaży, a w cichej okolicy, oddalonej od skupisk turystów. Dzięki temu na osiedlu panuje spokojna atmosfera, która sprzyja codziennemu relaksowi. Ważnym walorem tej lokalizacji jest także sprawny dojazd do centrum i innych dzielnic metropolii.