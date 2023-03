Na lokatach traciliśmy ogromne pieniądze. Ich oprocentowanie nawet nie zbliżyło się do poziomu inflacji

To jedna z najpoważniejszych realnych strat, które lokaty generowały od 1996 roku i prawie dwa razy większa niż to, ile można było stracić, kupując mieszkanie na wynajem u szczytu bańki cenowej w 2007 roku.

- Nawet jeśli nasze pieniądze generują zyski, to realny wynik większości inwestycji przy aż tak wysokiej inflacji często jest na minusie. Niestety w przypadku przeciętnych rocznych lokat bankowych do takiej sytuacji mogliśmy się już w ostatnich latach przyzwyczaić. Wszystko dlatego, że już depozyty zakładane w 2016 roku generowały przeważnie realne straty. To znaczy, że inflacja szybciej pochłaniała siłę nabywczą naszych oszczędności niż banki doliczały do nich odsetki. Problem ten w kolejnych latach się pogłębiał, a w ostatnich miesiącach sytuacja jest wręcz tragiczna. Przez wysoką inflację realne straty kończących się lokat są dwucyfrowe - analizują Bartosz Turek i Oskar Sękowski z HRE Investments.