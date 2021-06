Na Kociewiu król triathlonu jest tylko jeden. To Tomasz Spaleniak, który wygrał po raz piąty zawody z cyklu Lotto Triathlon Energy

Lotto Triathlon Energy Skarszewy - Starogard Gdański 2021

Temperatura wody zachęcała do kąpieli. W sobotę termometr wskazał 21,1 stopni, natomiast w niedzielę przed startem było w okolicach 20 stopni. To co najbardziej przeszkadzało zawodnikom w Skarszewach i Starogardzie Gdańskim to wiatr. Wiało mocno od samego poranka.

Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili zawodnicy na dystansie 1/8 IronMan i po etapie pływackim zapachniało niespodziankami. Z wody pierwsza po niespełna 7 minutach wyszła 15-letnia Karolina Szlast, a 21 sekund za nią równie młody Łukasz Waniewski. Dopiero ósmy na brzegu pojawił się zwycięzca Rafał Korulczyk, który starty odrobił na etapie rowerowym. Do centrum Starogardu Gdańskiego pierwszy dojechał już Korulczyk, a pół minuty za nim był Paweł Czajkowski. Do samej linii mety trwała rywalizacja pomiędzy Czajkowskim a Mateuszem Mikołajczakiem, który wyskoczył z tylu i gonił liderów. Ostatecznie Paweł Czajkowski obronił swoją pozycję i nie dał się wyprzedzić.