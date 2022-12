Na jakie nagrody mogą liczyć najlepsi polscy sportowcy? Im mniej popularna dyscyplina, tym mniejsze finansowe wsparcie

Artykuł Wirtualnej Polski o obiecanej przez premiera Mateusza Morawieckiego premii dla naszych piłkarzy za wyjście z grupy mistrzostw świata wzbudził wiele emocji wśród kibiców i dziennikarzy. Zapowiedziana nagroda miała podobno wynosić aż 30 milionów złotych. Rzecznik rządu Piotr Müller reagował później, mówiąc że to "opowieść zbudowana na bazie zasłyszanych informacji, która wzbudza niepotrzebne negatywne emocje". Informacje o nagrodzie uściślił także szef związku piłkarskiego, chociaż nie podał ani kwot, ani konkretnego celu, o jaki pytali kibice.

Nie ma wątpliwości, że piłka nożna jest dyscypliną numer jeden nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Zainteresowanie futbolem jest ogromne, a FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, dysponuje wielkim budżetem i możliwościami honorowania drużyn narodowych. Rozgrywany raz na cztery lata mundial to czas, kiedy pieniądze płyną wartkim strumieniem. Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał sowitą wypłatę za udział reprezentacji w mistrzostwach świata 2022 w Katarze. Sam awans na mundial to zastrzyk w postaci 9 milionów dolarów. Za awans reprezentacji narodowej do 1/8 finału PZPN dostanie dodatkowe 4 mln dolarów. Związek już wcześniej informował, że około połową tej sumy podzieli się z piłkarzami.