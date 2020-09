MTV VMA 2020: Kto wygrał VMA's 2020? I dlaczego tegoroczna gala przejdzie do historii? [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

MTV Video Music Awards to coroczna ceremonia rozdania nagród muzycznych, która odbywa się przed końcem lata pod koniec sierpnia i jest transmitowana na żywo w MTV. Pierwsza ceremonia VMA odbyła się w 1984 roku w Nowym Jorku w „Radio City Music Hall". Tegoroczna gala, ze względu na globalną pandemię, odbyła się bez udziału widowni. Zamiast corocznego czerwonego dywanu i wywiadów z gwiazdami, byli sami prezenterzy, którzy opowiadali o tym co wydarzy się na gali. Co ciekawe, każdy z nich był w innym miejscu miasta, głównie przestrzeniach otwartych jak dach wieżowca czy parking samochodowy. Pojedyncze gwiazdy udzieliły kilkuminutowych wywiadów, zachowując bardzo duży dystans i nosząc maseczki. Część piosenkarzy i tancerzy nawet podczas występów również mieli na sobie maseczki. W związku z trwającą pandemią dodano również nowe jednorazowe kategorie nagród za najlepszy koncert dany podczas kwarantanny "Best Quarantine Performance" i za najlepszy teledysk zrealizowany w domu "Best Music Video From Home". Pozostałe dodatkowe nagrody to: Song of Summer , Best Group i „Everyday Heroes: Frontline Medical Workers”, przy czym ta ostatnia została utworzona „dla uczczenia służby zdrowia i ratowników COVID-19”. Co ważniejsze, w imię zachowania największego bezpieczeństwa, gala w dużej części została nagrana wcześniej i odtworzona na żywo w dzień premiery na stacji MTV. Każdy z artystów odbierając nagrodę wchodził swoim oddzielnym wejściem, nie mijając się z żadną z innych gwiazd. To właśnie w tym momencie "na korytarzu" powstawało dotychczas tak wiele legendarnych zdjęć. Duża część z artystów nie przybyła na galę, dlatego ten rok przyniósł tak mało zdjęć i publikacji.

Wielką wygraną tegorocznej gali była Lady Gaga, która zgarnęła aż 5 statuetek na 9 nominacji. m.in. pierwszą w historii VMA nagrodę za osiągnięcia muzyczne i jednocześnie wielkie zaangażowanie społeczne nagrodą THE TRICON AWARD . Artystka pojawiła się na scenie kilka razy – za każdym razem w innym stroju i innej maseczce. Podczas gali można było zobaczyć prawdziwy wachlarz maseczek - od tych mieniących się blaskiem diamentów, po te przypominające części ciała zwierząt. Wśród wygranych tej nocy była również Ariana Grande i zespół BTS , który otrzymali po 4 statuetki.Z kolei 2 statuetkami wrócili do domu The Weekend i Miley Cyru s. Pozostali nagrodzeni tej nocy to: Taylor Swift, Dua Lipa, H.E.R., Megan Thee Stallion, Doja Cat Coldplay, Justin Biber, CNCO i Machine Gun Kelly.

• Billie Eilish: “everything i wanted” • Eminem: “Godzilla” [ft. Juice WRLD] • Future: “Life Is Good” [ft. Drake] • Lady Gaga / Ariana Grande: “Rain on Me” • Taylor Swift: “The Man” • The Weeknd:“Blinding Lights”

• Ariana Grande / Justin Bieber: “Stuck with U” • Black Eyed Peas: “RITMO (Bad Boys for Life)” [ft. J Balvin] • Ed Sheeran: “Beautiful People” [ft. Khalid] • Future: “Life Is Good” [ft. Drake] • KAROL G: “Tusa” [ft. Nicki Minaj] • Lady Gaga / Ariana Grande: “Rain on Me”

• Blackpink – "How You Like That" • Cardi B (featuring Megan Thee Stallion) – "WAP" • Miley Cyrus – "Midnight Sky" • DaBaby (featuring Roddy Ricch) – "Rockstar" • DJ Khaled (featuring Drake) – "Popstar" • Doja Cat – "Say So" • Jack Harlow – "Whats Poppin" • Lil Baby (featuring 42 Dugg) – "We Paid" • Dua Lipa – "Break My Heart" • Megan Thee Stallion (featuring Beyoncé) – "Savage (Remix)" • Pop Smoke (featuring 50 Cent and Roddy Ricch) – "The Woo" • Saint Jhn – "Roses" • Saweetie – "Tap In" • Harry Styles – "Watermelon Sugar" • Taylor Swift – "Cardigan" • The Weeknd – "Blinding Lights"

• BTS: “ON” • Halsey: “You should be sad” • Jonas Brothers: “What a Man Gotta Do” • Justin Bieber: “Intentions” [ft. Quavo] • Lady Gaga / Ariana Grande: “Rain on Me” • Taylor Swift: “Lover”

• DaBaby: “BOP” • Eminem:“Godzilla” [ft. Juice WRLD] • Future: “Life Is Good” [ft. Drake] • Megan Thee Stallion: “Savage” • Roddy Ricch: “The Box” • Travis Scott: “HIGHEST IN THE ROOM”

• 5 Seconds of Summer: “Wildflower” • Ariana Grande / Justin Bieber: “Stuck with U” • blink-182: “Happy Days” • Drake: “Toosie Slide” • John Legend: “Bigger Love” • twenty one pilots: “Level of Concern”

• Anderson .Paak: “Lockdown” • Billie Eilish: “all the good girls go to hell” • Demi Lovato: “I Love Me” • H.E.R.: “I Can’t Breathe” • Lil Baby: “The Bigger Picture” • Taylor Swift: “The Man”

• blink-182: “Happy Days” • Coldplay: “Orphans” • Evanescence: “Wasted on You” • Fall Out Boy: “Dear Future Self (Hands Up)” [ft. Wyclef Jean] • Green Day: “Oh Yeah!” • The Killers: “Caution”

MTV VMA 2020: zwycięzca kategorii Best Quarantine Performance:

• Chloe & Halle: “Do It” from MTV’s Prom-athon

• CNCO: Unplugged at Home

• DJ D-Nice: Club MTV presents #DanceTogether

• John Legend: #togetherathome Concert Series

• Lady Gaga: “Smile” from One World: Together at Home

• Post Malone: Nirvana Tribute

MTV VMA 2020: zwycięzca kategorii Everyday Heroes: Frontline Medical Workers:

• Jason "Tik Tok Doc" Campbell

• Dr. Elvis Francois and Dr. William Robinson – "Imagine"

• Jefferson University Hospital's Swab Squad – "Level Up"

• Lori Marie Key – "Amazing Grace"

• Dr. Nate Wood – "Lean on Me"

MTV VMA 2020: zwycięzca kategorii Best Alternative

• The 1975: “If You’re Too Shy (Let Me Know)”

• All Time Low: “Some Kind of Disaster”

• FINNEAS: “Let’s Fall in Love for the Night”

• Lana Del Rey: “Doin’ time”

• Machine Gun Kelly: “Bloody Valentine”

• twenty one pilots: “Level of Concern”