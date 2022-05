Mowy końcowe w sprawie Amber Gold. Prokuratura domaga się 25 i 15 lat pozbawienia wolności dla twórców parabanku

Katarzyna P. i Marcin P. zostali oskarżeni m.in. o działalność parabankową i pranie brudnych pieniędzy. Decyzją Sądu Okręgowego w Gdańsku oskarżeni zostali skazani nieprawomocnymi wyrokami na kolejno 12 lat i 6 miesięcy oraz 15 lat pozbawienia wolności.

Ponadto gdański sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze finansowym na 10 lat. Wymierzył także kary grzywny. 135 tysięcy złotych dla Katarzyny P. oraz 159 tysięcy złotych dla Marcina P.

Pod koniec 2020 roku do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wpłynęła apelacja, którą złożyli zarówno obrońcy oskarżonych, jak i prokuratura, która domaga się 25 lat pozbawienia wolności dla Marcina P. oraz 15 lat pozbawienia wolności dla Katarzyny P.

- Wnosimy o uchylenie wyroku sądu I instancji i przekazanie go do ponownego rozpatrzenia - mówił adwokat Michał Komorowski, reprezentujący Marcina P. - Zdaniem obrony i oskarżonego nie zostały dopełnione wszystkie warunki, które gwarantowałyby mu rzetelny proces sądowy. Chodzi przede wszystkim o kwestię uwzględnienia inicjatywy dowodowej oskarżonego, kwestię stosunku sądu do oskarżonego i kwestię sugerowania tego, jaki wyrok już zapadnie przed sądem I instancji.