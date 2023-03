Morsy z Wejherowa zażyły zimowej kąpieli w kraju Wikingów. Odwiedzili Karlskronę w Szwecji. ZDJĘCIA

Lodowej kąpieli w Skandynawii postanowiły też spróbować wejherowskie morsy. W marcu 2023 roku wzięli udział w zlocie organizowanym przez Stowarzyszenie Morsy Gdyńskie im. Jana Bobczyka.

- Zimowa wycieczka do Szwecji promem to już tradycja! I jak zwykle – bawiliśmy się przednio! Popłynęliśmy do Karlskrony, która położona jest na 33 wyspach - zwiedziliśmy jedyną bezludną, spacerowaliśmy kamienistym wybrzeżem naszego Bałtyku (dla Szwedów i reszty świata nasze piaszczyste plażę to ewenement), morsowaliśmy! - relacjonują w swoich mediach społecznościowych wejherowskie morsy.