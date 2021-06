Morska Pielgrzymka Rybacka do Pucka. Dziesiątki ludzi na kutrach, w puckim porcie i przed kościołem tłumy z różańcami i aparatami ZDJĘCIA

Na Morskiej Pielgrzymce Rybackiej nie było gdańskiego metropolity, bo, jak tłumaczył proboszcz puckiej parafii ks. Jerzy Kunca, kościelny hierarcha był w Watykanie, gdzie w niedzielę, 27 czerwca otrzyma paliusz, znak metropolity.

Mszę w Pucku, między farą a portem rybackim, odprawił ks. prof. Jan Franciszek Perszon – świetnie tu znany dawny pucki proboszcz.

– Prosimy Ciebie, byś sprawował te najświętszą Eucharystię o jedność rybaków, jedność Kaszubów, byśmy w tych trudnych czasach trzymali z Bogiem – zwracał się do niego przedstawiciel rybaków z Półwyspu Helskiego. – By to nie był tylko slogan, ale by było po nas widać, że my naprawdę trzymamy z Bogiem.