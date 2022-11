Montaż logotypu na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk zakończony z jednej strony. Jak wygląda? Zobaczcie niezwykłe zdjęcia!

Montaż logotypu na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk

Nad wejściem do sekretariatu widnieje już logotyp Polsat Plus Arena Gdańsk biały jak śnieg, którym został przykryty. Natomiast po przeciwnej stronie stadionu trwają już prace nad montażem drugiego logotypu, który lada moment dopełni wizerunek naszego bursztynka.

Od wtorku 15 listopada 2022 r. przed stadionem Polsat Plus Areny Gdańsk trwa montaż nazwy obiektu. Te w pełnej okazałości można już oglądać z jednej strony. Poinformowano o tym m.in. na Facebooku, gdzie zdradzono, że także drugi napis pojawi się lada moment.

Zerknijcie do galerii i przekonajcie się, jak nowy logotyp na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk prezentuje się w obiektywie Przemysława Świderskiego.

Od maja 2021 roku nazwa stadion, na którym m.in. odbywają się mecze ligowe Lechii Gdańsk, nazywa się Polsat Plus Arena Gdańsk. Umowa ze sponsorem tytularnym będzie obowiązywać do 2027 roku. Stadion został oddany do użytku w 2011 roku. Budowa wyniosła ponad 863 mln zł. W obiekcie może pojawić się ponad 41 600 osób.