Młodzież, która nosi mundur wie, że to zobowiązuje. Rozmowa z Jarosławą Łoncką, dyrektor PZS nr 1 w Kościerzynie

Od września w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie działa klasa przygotowania wojskowego. Jakie wnioski nasuwają się po pierwszym semestrze funkcjonowania?

W PZS nr 1 w Kościerzynie uruchomiono w tym roku szkolnym oddział przygotowania wojskowego (OPW) i dzisiaj wiemy, że była to dobra decyzja. Nie ukrywam, że pojawiły się trudności, ale udało nam się i traktujemy to, jako pełny sukces. Młodzież, która podjęła decyzję o nauce w tej klasie, była świadoma tego, na co się decydują i był to ich pierwszy a czasami jedyny wybór szkoły podczas rekrutacji. Dlatego uczniowie tej klasy są zdyscyplinowani, małymi krokami wchodzą w dryl wojskowy. Wiedzą, że noszą mundur z oznaczeniem biało czerwonym, a to zobowiązuje. Bardzo ważną sprawą jest opieka patronackiej jednostki wojskowej, w naszym przypadku 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, ponieważ część zajęć odbywa się na terenie jednostki wojskowej. Chociaż to nasze początki w szkoleniu, ale młodzież już teraz przygotowuje się do różnych konkursów typu musztra, strzelanie itp., więc widać, że to nie był przypadek, aby uczyć się w tej klasie. Takim pięknym dopełnieniem podjętej przez nich nauki w tej klasie było uroczyste ślubowanie w obecności wielu gości i dowództwa jednostki oraz otrzymanie tytułu kadeta. Uhonorowano również tych, którzy zasłużyli na odznakę super kadeta.