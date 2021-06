Młodzi siatkarze Trefla Gdańsk będą się uczyć jak udzielać pierwszej pomocy. To pokłosie zawału Christiana Eriksena na Euro 2020

Jeszcze przed wakacjami młodzieżowi zawodnicy Trefla Gdańsk przejdą więc dodatkowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbędą się w środę, 23 czerwca o godzinie 11.50 w Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, które należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku. Szkolenie przeprowadzą nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa wraz z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi. Część praktyczną zajęć wesprą także uczniowie klasy o profilu medycznym, tak by każdy z młodzieżowych zawodników Trefla mógł indywidualnie powtórzyć schemat działania w sytuacji, gdy potrzebna jest pierwsza pomoc .

W sobotę, 12 czerwca 2021 29-letni piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen był reanimowany na boisku podczas meczu Euro 2020 z Finlandią. Zdjęcia z tej dramatycznej akcji pozostaną w pamięci wszystkich kibiców na świecie. Zanim przy gwiazdorze Duńczyków pojawili się lekarze pierwszej pomocy koledze udzielał kapitan zespołu Simon Kjaer . To niezwykle rzadkie okoliczności, ale wymagają one dobrego zachowania ratowników. W przypadku zatrzymania krążenia w pierwszych 2-3 minutach istnieje do 60 procent szans na uratowanie człowieka.

- Sytuacja z meczu Dania – Finlandia uzmysławia, że każdy z nas może stać się świadkiem takiego zdarzenia. Informacja o tym, co się działo na Euro najpierw zamurowała cały świat, potem pojawiały się myśli, czy ja umiałbym się zachować w takiej sytuacji? Było dla nas jasne, że jeszcze przed wakacjami musimy zorganizować dodatkowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla naszych zawodników młodzieżowych. Oczywiście jako uczniowie przechodzą oni takie szkolenia w ramach zajęć lekcyjnych, jednak myślę, że po tym, co działo się w sobotę na murawie stadionu w Kopenhadze, każdy będzie zdecydowanie bardziej skupiony i po prostu będzie chciał tę wiedzę zapamiętać – mówi Dariusz Gadomski , prezes Trefla Gdańsk.

– Już wcześniej podczas jednego z meczów w Ergo Arenie w 2019 roku organizowaliśmy również takie szkolenia dla kibiców, którzy byli w hali, z pewnością powtórzymy to działanie w kolejnym sezonie. Najlepsze, co cały świat może wynieść z tej dramatycznej sobotniej sytuacji to to, by każdy miał opanowane do perfekcji zachowanie podczas takich zdarzeń – dodaje Dariusz Gadomski.