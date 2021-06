Młody bramkarz Gedanii 1922 Gdańsk Aleksander Petza uratował życie człowiekowi na przystanku

To z pewnością sytuacja, którą nie tylko junior młodszy Gedanii 1922 zapamięta do końca życia. Aleksander Petza z powodzeniem broni bramki gdańskiego klubu w tej kategorii wiekowej. Kilka dni temu okazało się, że potrafi zachować się także niezwykle dojrzale i odważnie.

Wracając z treningu autobusem Olek spostrzegł, że na przystanku zasłabł starszy mężczyzna. Młody bramkarz Gedanii 1922 bez chwili zastanowienia wybiegł z autobusu, aby udzielić mu pomocy. Ułożył omdlałego pana w bezpiecznej pozycji bocznej i w międzyczasie zadzwonił po pomoc, czekając z nim do momentu przyjazdu karetki pogotowia. Jak się później okazało, dzięki bardzo szybkiej reakcji Olka, starszy mężczyzna odzyskał przytomność.

Bez wątpienia młody golkiper miał olbrzymi wpływ na uratowanie życia człowiekowi. Ten fakt nie przeszedł niezauważony w klubie, w którym na kwestie kształtowania obywatelskich postaw zwraca się szczególną uwagę. W klubie zdają sobie sprawę, że nie każdy młody człowiek zostanie zawodowym piłkarzem. Dlatego też dbają o to, by dzieci i młodzież trenujący i reprezentujący Gedanię wyrastali na porządnych ludzi. To nawiązanie do dawnych, przedwojennych zasad panujących w klubie.

Zarząd Gedanii 1922 złożył mamie Olka gratulacje za wzorowe wychowanie syna i podarował bukiet kwiatów, a bramkarzowi wręczył sportowy upominek.

"Olek, jesteśmy bardzo dumni z Twojego zachowania, które zasługuje na wielką pochwałę i niewątpliwie stanowi ono wzór do naśladowania!" - piszą klubowi działacze na profilu GKS Gedania 1922.