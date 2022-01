Mistrzostwa świata Katar 2022. Najtańsze bilety na mundial kosztują ok. 280 złotych. Za finał nawet 6,5 tysiąca złotych!

Ceny biletów na mistrzostwa świata w piłce nożnej 2022

FIFA rozpoczęła procedurę aplikacji o bilety na mundial w Katarze 2022. Kibice z różnych części świata mają do wyboru kilka opcji. Najważniejsza jest jednak cena biletów. Najkorzystniejsze cenowo, ale jednocześnie zlokalizowane na najwyższych kondygnacjach stadionu, miejsca będą mieli rezydenci Kataru. Najtańsze w fazie grupowej kosztują zaledwie 40 riatów katarskich, czyli 44 złote. Dla porównania w 2018 roku w Rosji najniższe wejściówki dostępne dla Rosjan kosztowały 22 dolary amerykańskie.

Kibiców z Europy i innych części globu interesują jednak ceny biletów ogólnodostępnych. Do wyboru będą trzy kategorie cenowe, związane z umiejscowieniem na trybunach. Co do zasady, kategoria III to miejsca najwyżej położone, głównie w części za bramkami, natomiast kategoria I to miejsca wzdłuż boiska możliwie najbliżej murawy. Im wyższa kategoria, tym wyższe ceny biletów. FIFA informuje, że preferowanym sposobem płatności za bilety jest stosowanie kart Visa.