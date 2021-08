Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet 2021. Polki przegrały mecz grupowy z Bułgarią. W fazie pucharowej zaczną od meczu z Ukrainą

Mistrzostwa Europy siatkarek 2021 faza pucharowa

Magdalena Stysiak i Malwina Smarzek-Godek kontra Emilija Dimitrowa, Christina Wuczkowa i Nasja Dimitrowa. Polska kontra Bułgaria w meczu decydującym o układzie sił w górnej części tabeli grupy B na mistrzostwach Europy siatkarek 2021. W hali w Płowdiw w środę, 25 sierpnia 2021 przegrały pierwsze spotkanie. To był jednocześnie ostatni mecz w części grupowej turnieju mistrzowskiego.

Polska - Bułgaria 1:3 (25:18, 21:25, 21:25, 23:25)

Mecz Polska - Bułgaria zgromadził w hali w Płowdiw 2800 kibiców, co jest maksymalną liczbą, jeśli chodzi o pandemiczne obostrzenia. Biało-czerwone świetnie weszły w to spotkanie, wygrywając pierwszego seta wyraźnie, do 18 punktów. Później do głosu doszły jednak gospodynie, które rozpędzały się z partii na partię i ostatecznie wygrały 3:1.

Polskie siatkarki straciły więc na rzecz Bułgarek pierwsze miejsce w grupie B. Oznacza to, że nie zagrają z czwartą z grupy D Szwecją, ale trzecią Ukrainą.