Mistrz futbolowego freestyle uczy dzieci z Gdyni niesamowitych tricków z piłką!

- Jak na razie uczyć się tricków z piłką przychodzą maluchy w wieku od pięciu do trzynastu lat - mówi Adam Zaworski. - Jednak formuła zajęć jest otwarta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojawiali się na nich także starsi mieszkańcy.

Lekcje futbolowych sztuczek finansowane są w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. Zajęcia już wzbudziły zainteresowanie dzieci z gdyńskich dzielnic, a odbywać będą się do końca sierpnia.

Dzieciom, które pojawiają się na zajęciach freestyle footballu, współpraca ze swoim nauczycielem już przypadła do gustu.

- To świetna zabawa i miło spędzony czas na świeżym powietrzu - usłyszeliśmy od jednego z uczestników lekcji na Obłużu.

Adam Zaworski przygodę z freestyle footballem zaczął w 2009 roku. Do treningów zainspirowały go filmy reklamowe Joga Bonito, na których Ronaldinho wraz z innymi, znanymi piłkarzami, prezentowali sztuczki z piłką. Na swoim koncie ma zwcięstwo w międzynarodowych zawodach Lubasz Freestyle Night 2018 w kategorii "sick3", polegającej na wykonaniu najtrudniejszej kombinacji złożonej z trzech tricków, oraz pierwsze miejsce w imprezie tej samej rangi w 2020 roku w konkurencji "best& fresh", podczas której wykonać należy trick, którego nikt dotychczas nie zrobił.