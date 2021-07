Minister Marcin Horała w Wejherowie. Rozmawiał z mieszkańcami miasta o Polskim Ładzie. „Większość obywateli zyska na tych zmianach”

W Wejherowie w niedzielę, 25 lipca odbyło się spotkanie z posłem na Sejm RP, wiceministrem infrastruktury Marcinem Horałą. Tematem był m.in. program Polski Ład. Wcześniej minister Horała spotkał się z mieszkańcami m.in. Kościerzyny czy Mirachowa (pow. kartuski).

– Polski Ład to program wielowymiarowego rozwoju kraju. W tym takim najbardziej dotyczącym samorządów aspekcie to ogromny program wsparcia inwestycji samorządowych, w skali której do tej pory nie było. Wejherowo tylko w ostatnim czasie otrzymało 17 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg w tym mieście. Teraz, w ramach Polskiego Ładu, sama pierwsza transza to 20 miliardów, więc będzie można aplikować o znacznie większe wsparcie na budowę dróg, ale nie tylko – także kanalizacji, obiektów oświatowych, sportowych – podkreślił minister Marcin Horała. – Władze samorządowe będą same decydowały, o co wnioskują. Otrzymają wsparcie w skali kilkadziesiąt razy większej niż kilka lat temu.