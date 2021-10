Mikołaj Kulka i Daniel Gałęza wioślarskimi mistrzami Europy juniorów. To duża szansa na odbudowę potęgi gdańskich wioseł

- Pokazali, że są bardzo równo wiosłującymi zawodnikami i to na bardzo wysokim poziomie - chwali wyczyny wioślarskiej dwójki z gdańskiego Drakkaru Adam Korol, prezes PZTW. To nie jest proste zdobyć brąz na najważniejszej imprezie, a za chwilę zdobyć mistrzostwo Europy. To jest bardzo duża sprawa. Już dawno w Gdańsku nie mieliśmy w tej kategorii wiekowej takich sukcesów - dodaje mistrz olimpijski w czwórce z Pekinu.

Ich sukcesy to nadzieja na odbudowę potęgi gdańskiego wioślarstwa. - I ja mam taką nadzieję, bo bardzo trudno jest utrzymać w klubie zawodników na tym poziomie, do jakiego przyzwyczaili nas ostatnio choćby Mateusz Biskup czy Miłosz Jankowski - dodaje Korol. Pierwszy odszedł do Bydgostii, drugi zakończył karierę. Zdaniem Adama Korol jest szansa na zatrzymanie eksodusu najlepszych wioślarzy, bo teraz mają być dla nich w Gdańsku lepsze warunki do uprawiania tego ciężkiego sportu.

- Mamy program "Sportowe Twarze Gdańska", gdzie nie są to małe pieniądze, które dostaje się za promowanie miasta. W połączeniu ze stypendium czy sponsorem jest duża szansa, że Daniel Gałęza i Mikołaj Kulka nadal będą wiosłować dla gdańskiego klubu, także jako seniorzy i potencjalni olimpijczycy.