Mieszkanka Słupska chciała zarobić na pandemii. Fikcyjnie sprzedawała maseczki i rękawiczki za ok. 15 tysięcy zł. Nigdy ich nie wysłała

Kupili maseczki i jednorazowe rękawiczki. Nigdy ich nie dostali

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku drugi akt oskarżenia przeciwko 43-letniej Małgorzacie C., mieszkance Słupska. Kobieta oferowała do sprzedaży za pośrednictwem internetu gumowe rękawiczki jednorazowe oraz ochronne maseczki na twarz, które użytkownikom portalu Allegro po zakończeniu transakcji nie były wysyłane.