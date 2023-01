Mieszkania na wynajem przy ul. Zakopiańskiej w Malborku. Spółka SIM KZN-Pomorze szacuje koszt budowy na blisko 125 mln zł

Nowe osiedle w Malborku. Kiedy wyrośnie na polu? SIM ma swój kalendarz

Około 3-hektarowa działka przy ul. Zakopiańskiej w Malborku formalnie została wniesiona aportem do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. podczas grudniowego nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. To podmiot, który tworzy 19 samorządów z regionu i Krajowy Zasób Nieruchomości.

To ważny etap, bo do tej pory grunt należał do Skarbu Państwa i choć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miasta przewiduje tam zabudowę wielorodzinną, najstarsi mieszkańcy na pewno pamiętają, że „od zawsze” było tam pole uprawne.

Najpewniej w 2023 r. działka nadal będzie uprawiana. SIM KZN-Pomorze planuje podpisać umowę z dzierżawcą, który przez lata zbierał tam plony.

Jednocześnie spółka będzie przygotowywać się do wbicia łopaty pod budowę. Dopiero w momencie uzyskiwania pozwolenia na budowę nastąpi odrolnienie tego gruntu.