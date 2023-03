Mieszkańcy skarżą się na biogazownię koło Malborka. Starosta chciał ją "zamknąć". SKO uchyliło jego decyzję

Na decyzję w tej sprawie czekali mieszkańcy Tragamina w gminie Malbork, którzy od kilku lat skarżą się na zapachy dochodzące z biogazowni rolniczej prowadzonej przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo sp. z o.o. należący do Skarbu Państwa. Słali pisma do „wszystkich świętych” – ministrów, władz samorządowych, inspekcji. Jedną z konsekwencji było postępowanie, które przez półtora roku prowadziło malborskie starostwo, zakończone wydaniem przez starostę decyzji cofającej zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji.

- Jeżeli będzie decyzja o odebraniu zezwolenia, to ona może mieć nawet aspekt ogólnopolski. Bo jeżeli sprawa idzie o ograniczenie śladu węglowego, to biogazownia ma ten ślad ujemny. Żeby wstrzymać decyzję, to muszą być rażące zaniedbania, a my mieliśmy naruszenia – mówił nam nieco wcześniej Krzysztof Tomasik, prezes OHZ Gajewo.