Mieszkający na osiedlu Metalowiec w Chojnicach bardzo solidarni i… odpowiedzialni

- Spłynęło do nas ponad 650 deklaracji, co spełnia wszystkie oczekiwania, jeżeli chodzi o złożenie wniosku do programu Feniks. Program Feniks to jest program unijny, który pozwala miastom pozyskać środki na wykonanie kanalizacji sanitarnej na, w miejscach gdzie występują tylko szamba. Takim osiedlem jest właśnie Metalowiec, gdzie – poza wodociągiem – nie ma innej infrastruktury, która mogłaby mieszkańcom poprawić jakość życia – zaznacza Kopczyński.