Miasto Gdańsk rozda 2,4 mln darmowych maseczek. Sopot rozda 200 tysięcy. Sprawdź, gdzie dostaniesz maseczkę

Darmowe maseczki Gdańsk

Preydent miasta wskazała, że oprócz zachęcania do noszenia maseczek, należy nieustająco zachęcać do szczepień przeciwko COVID-19. Stwierdziła, że Gdańsk jest na 5. miejscu, jeśli chodzi o poziom wyszczepienia w Polsce (70 proc. mieszkańców jest w pełni zaszczepionych). Przypomniała też o szpitalu tymczasowym, który działa na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich. Przebywa w nim, jak powiedziała, powyżej 30 osób, a łóżka OIOM-owe, czyli najciężej chorujących pacjentów, w 90 proc. są zajęte przez osoby niezaszczepione.

Maseczki ochronne Gdańsk 2022

Maseczki będą dostępne m. in. w siedzibach jednostek miejskich, komisariatach policji i straży miejskiej, bibliotekach publicznych, na miejskich pływalniach w niektórych siedzibach rad dzielnicy.

Maseczki poprzez dystrybucję w szkołach i przedszkolach publicznych trafią do uczniów i ich rodzin (do szkół zostaną rozdystrybuowane do zakończenia zimowych ferii). Maseczki zostaną skierowane również do domów pomocy i instytucji pomocowych, które przekażą je swoim podopiecznym. Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych przewidziała 5 maseczek na mieszkańca.