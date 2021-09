Miasto Gdańsk przypomina: Przedłuż swojemu dziecku pakiet na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską

Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku dzieci i młodzież od 4 do 24 roku życia mogą korzystać od 1 lipca 2018 roku, to właśnie wtedy weszła w życie ustawa do korzystania bez ograniczeń z gdańskich autobusów i tramwajów przez najmłodszych mieszkańców Gdańska.

Przypominamy, ze aby skorzystać ze wspomnianej ulgi należy posiadać ważną Kartę Mieszkańca.

Jak przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów na kolejny rok szkolny? Jak informuje Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej należy wykonać cztery kroki:

1. Zaloguj się na swoje konto na stronie: Jestem z Gdańska.

Karta Mieszkańca dziecka musi być aktywna, dlatego zanim dodasz pakiet bezpłatnych przejazdów 2021/2022, pamiętaj o dodaniu pakietu mieszkańca 2021.

2. W zakładce Karty i Pakiety kliknij w prostokąt z imieniem osoby, której chcesz przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów.