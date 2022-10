Miasta w Polsce, w których kobiece drużyny grają na najwyższym poziomie. Gdańsk, Bydgoszcz, Wrocław i Kraków przewodzą

Miasta w Polsce, w których są co najmniej dwa kluby w najwyższych ligach

Z roku na rok drużynowe rozgrywki z udziałem kobiet zyskują na popularności wśród kibiców. Wiodące miejsca mają przedstawicielki dyscyplin, które od lat elektryzują fanów, czyli przede wszystkim piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej czy siatkówki. Postanowiliśmy sprawdzić, które miasta w Polsce w sezonie 2022/2023 mogą pochwalić się największą liczbą klubów z najwyższego szczebla.

Okazuje się, że są cztery miasta, w których kibice mają do wyboru po trzy kluby z wiodących dyscyplin. Zaczynając od północy Polski są to: Gdańsk, Bydgoszcz, Wrocław oraz Kraków. W Gdańsku najwyższy poziom reprezentują piłkarki Akademii Piłkarskiej Orlenu Gdańsk, hokeistki GKS-u Stoczniowca Gdańsk oraz rugbistki Biało-Zielone Ladies Gdańsk. W Bydgoszczy o sportowy poziom dbają piłkarki Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz, siatkarki Pałacu Bydgoszcz oraz koszykarki Basketu 25 Bydgoszcz. We Wrocławiu najlepiej stoją akcje piłkarek Śląska Wrocław, siatkarek #Volley Wrocław oraz koszykarek 1 KS-u Ślęzy Wrocław. Natomiast w Krakowie w najwyższych ligach występują piłkarki AZS-u UJ-u Kraków, hokeistki Cracovii 1906 i rugbistki Juvenii Kraków.