Miało być wiosennie, a zima wróciła na Kaszuby. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje| ZDJĘCIA

Kim jest Marian Wnuk-Lipiński?

Co fotografuje pan Marian?

Jesteśmy przekonani, że pierwsze oznaki wiosny na pewno znowu utrwali obiektywem Marian Wnuk-Lipiński. Jeśli nawet my ich nie zauważymy, panu Marianowi na pewno się to uda.

Powrót zimy w Paczewie na pewno inny niż na przykład w Trójmieście

Oglądają te zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że wykonano je kilka dni temu w Paczewie, małej wsi w gminie Sierakowice. Jadąc do Gdańska, Gdyni, Sopotu, nadal obserwujemy przedwiośnie, bo tam śniegu jak na lekarstwo. Tymczasem na kaszubskich wsiach, w tym w Paczewie, jest co robić - trzeba ośnieżać. Jak widać na jednym ze zdjęć, za łopaty chwyciły też... dzieci. A co, trzeba pomóc rodzicom i dziadkom!