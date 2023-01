Mężczyzna napadł na 12-latka. Chciał mu ukraść telefon komórkowy

Do lęborskiej komendy policji przyszła matka 12-letniego chłopca. Kobieta złożyła zawiadomienie o usiłowaniu rozboju na jej synu przez nieznanego mężczyznę.

Dzień wcześniej w Lęborku sprawca miał podejść do nastolatka, który podjechał pod sklep rowerem, pchnąć go w plecy i pod groźbą pobicia zażądać telefonu komórkowego - mówi asp. Marta Szałkowska, oficer prasowy Komendanta KPP w Lęborku

- Gdyby nie szybka reakcja jednego z klientów, który wychodząc ze sklepu zainteresował się wystraszonym 12-latkiem i dowiedział się co przed chwilą się stało, przestępca mógłby zrealizować swoje zamiary. Świadek nie pozwolił, by wskazany przez chłopca, wymachujący szklaną butelką mężczyzna ponownie się do niego zbliżył, a nastolatkowi polecił schować się w sklepie. Sprawca widząc, że nie ma szans z równym sobie mężczyzną, uciekł.