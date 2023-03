Metamorfoza Mariny Łuczenko. Tak zmieniła się żona Wojtka Szczęsnego. Sporo archiwalnych zdjęć

Kim jest Marina Łuczenko?

Gwiazda co jakiś czas odwiedza programy telewizji śniadaniowej. Jakiś czas temu gościła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadała o Mundialu.

Marina Łuczenko od wielu lat jest związana z muzyką. Brała udział w takich programach, jak m.in. "Szansa na sukces", "Droga do gwiazd", a także w "Pokaż co potrafisz". W 2007 roku wystąpiła w siódmej edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie partnerował jej Michał Uryniuk.

Piosenkarka wydała trzy albumy solowe: Hard Beat (2011), On My Way (2017) i Warstwy (2020). Zapisała na swoim koncie takie nagrody, jak np. Eska Music Awards kategorii "Debiut roku".