Męskie Granie Orkiestra: skład ujawniony. Kto? Singiel "Jest tylko teraz". Kiedy Męskie Granie w Gdańsku? Gdzie kupić bilety?

Męskie Granie wraca po przerwie związanej z pandemią koronawirusa. We wtorek, 31.05.2022 r., organizatorzy ogłosili skład orkiestry, która wykonała hymn jednej z najpopularniejszych tras koncertowych w Polsce. W tym roku zespół stworzyli: BEDOES, KWIAT JABŁONI i ZALEWSKI. Wspólnie nagrali singiel „Jest tylko teraz”, którego premiera odbyła się 31 maja w samo południe.

- Najbardziej znaną dla fanów trasy twarzą w zespole jest z pewnością ZALEWSKI. Artysta od lat związany jest z projektem i wielokrotnie był już członkiem orkiestr Męskiego Grania. To on jest jednym z autorów najpopularniejszego dotychczas singla promującego Męskie Granie, czyli „Początku” (ponad 132 mln wyświetleń na YT). Na trasie występował już także duet KWIAT JABŁONI, choć Kasia i Jacek Sienkiewicz w składzie orkiestry debiutują. Ich obecność nie powinna jednak być niespodzianką dla bacznych obserwatorów polskiej sceny muzycznej, bo ich artystyczne dokonania cieszą się dużym uznaniem i fanów, i krytyków. Pewnym zaskoczeniem dla miłośników Męskiego Grania może być natomiast pojawienie się w składzie BEDOESA. To jednak także nie powinno dziwić. Mimo młodego wieku, albumy artysty pokryły się diamentem i wielokrotną platyną, a pełne emocji koncerty przyciągają tysiące osób w każdym wieku - podkreślają organizatorzy.